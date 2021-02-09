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Хабиб Нурмагомедов не планирует возобновлять карьеру

Хабиб Нурмагомедов не планирует возобновлять карьеру Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не намерен возобновлять карьеру.
Индивидуальные
9 февраля 2021 г. 21:16
Хабиб Нурмагомедов не планирует возобновлять карьеру
Хабиб Нурмагомедов

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не намерен возобновлять карьеру.

Как передает Report, об этом сказал он в эфире "Матч ТВ".

"Я уже как бы отошел от дела, пусть ребята дерутся за титул. Не хочу, чтобы из-за меня дивизион застаивался. Может быть, оставлю в покое парня уже, пусть другие дерутся за титул", - сказал боец.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби россиянин объявил о завершении карьеры. Всего действующий чемпион промоушена провел 29 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения.

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Версия на азербайджанском языке Həbib Nurməhəmmədovdan karyerası ilə bağlı açıqlama

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