Хабиб Нурмагомедов не планирует возобновлять карьеру

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не намерен возобновлять карьеру.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не намерен возобновлять карьеру.

Как передает Report, об этом сказал он в эфире "Матч ТВ".

"Я уже как бы отошел от дела, пусть ребята дерутся за титул. Не хочу, чтобы из-за меня дивизион застаивался. Может быть, оставлю в покое парня уже, пусть другие дерутся за титул", - сказал боец.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби россиянин объявил о завершении карьеры. Всего действующий чемпион промоушена провел 29 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения.