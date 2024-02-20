Хетаг Газюмов: Общее выступление команды оцениваю в четыре балла

"Общее выступление команды оцениваю в 4 балла".

"Общее выступление команды оцениваю в 4 балла".

Об этом Report сообщил главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетаг Газюмов, комментируя выступление команды на чемпионате Европы, проходившем в столице Румынии Бухаресте.

По словам 40-летнего специалиста, сборная завоевавшая 1 серебряную и 6 бронзовых медалей, способна добиться более высоких результатов: "Мы могли завоевывать награды в любой весовой категории. Для этого был отличный шанс. Увы, не получилось. Отрадно, что наши юные борцы входят в тройку лучших. Они являются примером для подражания для других своих сверстников. Единственное, о чем сожалею - это отсутствие золота. Мы надеялись на Магомедхана Магомедова. Но он проиграл в финале и довольствовался серебряной медалью. Надеюсь, в следующий раз мы добьемся еще лучших результатов".