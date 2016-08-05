Глава ООН посетил Олимпийскую деревню и встретился с командой беженцев

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посетил Олимпийскую деревню в Рио-де-Жанейро, где встретился с командой беженцев, сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН.

В ходе встречи генсек ООН напомнил, что сегодня в мире насчитывается 65 млн. перемещенных лиц, которые нуждаются в помощи и защите.

Команда беженцев впервые в истории принимает участие в Олимпийских играх. В ее состав вошли два сирийских пловца, два дзюдоиста из Конго и шесть бегунов из Эфиопии и Южного Судана. Все они были вынуждены покинуть свои страны и нашли приют в Бельгии, Германии, Люксембурге, Кении и Бразилии.

На открытии церемонии игр Рио-2016 5 августа члены команды беженцев пройдут с Олимпийским флагом сразу же после команды принимающей страны - Бразилии.