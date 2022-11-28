Генсек Федерации: Считаем 2022 год хорошим для азербайджанского дзюдо

Считаем, что 2022 год был хорошим годом для азербайджанского дзюдо.
Как сообщает Report, об этом сказал генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу.
Он напомнил, что с начала года дзюдоисты завоевали 194 медали на различных турнирах: "Одна золотая и две бронзовые медали были завоеваны на чемпионате Европы среди взрослых, две бронзовые медали - на чемпионате мира. Мы расцениваем эти результаты как удовлетворительные. Трое наших дзюдоистов-юниоров стали чемпионами Европы. В соревнованиях среди молодежи четверо наших спортсменов стали чемпионами Европы. Подростковая возрастная группа также хорошо выступила на чемпионате мира. У молодежи была только одна бронзовая медаль. Мы посчитали эти соревнования неудачными".
Официальный представитель федерации также отметил, что они высоко оценивают работу главного тренера команды Рихарда Траутмана и спортивного директора Марка ван дер Хама: "С обоими была достигнута договоренность на этот олимпийский цикл. Результаты их работы мы увидим на Летних Олимпийских играх Париж-2024".