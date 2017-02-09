Футбольная ассоциация Катара наказала футболиста до матча с Азербайджаном

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Футбольная ассоциация Катара наказала футболиста национальной команды и клуба "Аль-Садд" Гамида Исмаила.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт федерации, по решению Исполнительного комитета 23-летний защитник временно дисквалифицирован от всех соревнований.

Он наказан за оскорбления, высказанные в адрес Футбольной ассоциации Катара после прошедшего 2 февраля в рамках XIX тура чемпионата Катара и завершившегося ничьей (1:1) матча между "Аль-Садд" и "Аль-Шахания".

После завершения расследований в отношении Г.Исмаила примут окончательное решение. Однако, по просьбе клуба "Аль-Садд", он принял участие в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов Азии, в котором его клуб уступил иранскому "Истиглал" в серии пенальти со счетом 3:4.

Отметим, что 9 марта национальная команда Азербайджана проведет товарищескую встречу со сборной Катара. Матч, который пройдет на стадионе "Jassim Ben Hamad" в городе Доха, начнется в 20:00 по бакинскому времени.