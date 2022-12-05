Формула 1: Началась регистрация волонтеров на Гран-при Азербайджана

Началась регистрация волонтеров на Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Началась регистрация волонтеров на Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Как сообщили Report в Операционной компании Baku City Circuit, всего в организации гонок планируется задействовать 1 500 волонтеров.

Кандидаты старше 16 лет со знанием иностранного языка могут принять участие в программе. Успешно прошедшие собеседование будут направлены в один из департаментов Операционной компании.

Желающие принять участие в программе могут зарегистрироваться здесь .

Напомним, что Гран-при Азербайджана Формулы 1 пройдет в столице страны 28-30 апреля 2023 года.