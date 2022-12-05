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Формула 1: Началась регистрация волонтеров на Гран-при Азербайджана

Формула 1: Началась регистрация волонтеров на Гран-при Азербайджана Началась регистрация волонтеров на Гран-при Азербайджана Формулы 1.
Индивидуальные
5 декабря 2022 г. 10:36
Формула 1: Началась регистрация волонтеров на Гран-при Азербайджана

Началась регистрация волонтеров на Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Как сообщили Report в Операционной компании Baku City Circuit, всего в организации гонок планируется задействовать 1 500 волонтеров.

Кандидаты старше 16 лет со знанием иностранного языка могут принять участие в программе. Успешно прошедшие собеседование будут направлены в один из департаментов Операционной компании.

Желающие принять участие в программе могут зарегистрироваться здесь.

Напомним, что Гран-при Азербайджана Формулы 1 пройдет в столице страны 28-30 апреля 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Azərbaycan Qran Prisi üçün könüllülərin qeydiyyatına start verilir

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