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Еще три азербайджанских спортсмена покидают Олимпиаду

Еще три азербайджанских спортсмена покидают Олимпиаду Сегодня еще три азербайджанских спортсмена выступили на летних Олимпийских играх в Токио-2020.
Индивидуальные
1 августа 2021 г. 15:10
Еще три азербайджанских спортсмена покидают Олимпиаду

Сегодня еще три азербайджанских спортсмена выступили на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

Как передает Report, Анна Скидан, в соревнованиях в метании молота заняла 16-е место в квалификационном раунде и не прошла в финал.

Стрелок Руслан Лунёв в первой классификации набрал 281 очко. Он занял 24-е место из 27 спортсменов. Завтра состоится второй отборочный раунд, а также финал.

Боксер Альфонсо Домингес (81 кг) проиграл в полуфинале последнему олимпийскому чемпиону Кубы Арлену Лопесу и завоевал бронзовую медаль.

Таким образом, количество азербайджанских спортсменов, прекративших участие в Олимпийских играх, достигло 26. Еще два спортсмена были награждены медалями.

Дзюдо

Ирина Киндзерская (+78 кг) провела четыре схватки, завоевав бронзовую медаль.

Аиша Гурбанлы (48 кг), Орхан Сафаров (60 кг) проиграли на старте, Карамат Гусейнов (60 кг), Мурад Фатиев (81 кг), Мамедали Мехтиев (90 кг), Зелим Коцоев (100 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг) уступили во второй схватке. Рустам Оруджев (73 кг) провел 5 схваток, проиграв встречу за бронзу.

Бокс

Альфонсо Домингес (81 кг) выиграл бронзовую медаль

Джавид Челябиев (63 кг) и Магомед Абдуллаев (+91 кг) проиграли вторые бои, а Тайфур Алиев (57 кг) и Лоренцо Сотомайор (69 кг) уступили на старте.

Стрельба

Руслан Лунев (пулевая стрельба) стал 20-м на дистанции 10 метров, не вышел в финал. Он выступит и на дистанции 25 метров.

Эмин Джафаров (стендовая стрельба) стал 26-м.

Бадминтон

Эди Рески Двичайо выиграл первый матч, но проиграл вторую встречу в группе и не вышел в следующий этап.

Фехтование

Анна Башта (сабля) выиграла первую встречу, но проиграла в 1/8 финала.

Велоспорт

Эльчин Асадов выступил в групповой гонке по шоссе, но не смог финишировать.

Плавание

Максим Шемберев (комплексное плавание, 400 метров) стал восьмым в своей группе, заняв 26-е место в итоге. Марьям Шейхализаде (баттерфляй, 100 метров) стала первой в своей группе, но в итоге стала 30-й.

Спортивная гимнастика

Иван Тихонов не смог пробиться в финал многоборья, заняв 45-е место. Марина Некрасова не попала в финал многоборья, заняв 70-е место.

Таэквондо

Фарида Азизова (67 кг) проиграла на старте, а Милад Беиги Харчегани (80 кг) уступил в четвертьфинале.

Триатлон

Ростислав Певцов стал 41-м.

Метание молота

Анна Скидан, в соревнованиях в метании молота заняла 16-е место в квалификационном раунде и не прошла в финал.

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Azərbaycanın 26 idmançısı çıxışını bitirib, 2-si medal qazanıb

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