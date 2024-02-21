Дадаш Дадашбейли: Благодаря упорству я завоевал три золотые медали

Благодаря своему упорству я завоевал три золотые медали.

Благодаря упорству я завоевал эти золотые медали.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам Дадаш Дадашбейли, завоевавший три золотые медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в столице Болгарии Софии.

"Моя подготовка к соревнованиям была достаточно сложной. Я провел первый тренировочный сбор в Турции, где получил травму колена. Я не был полностью уверен, что выиграю три золотые медали. Но я достиг поставленной цели. Надеюсь, через полтора месяца буду участвовать в соревновании Кубка мира. В этих соревнованиях уже буду бороться с весом более 109 кг. Мы хотим добиться серьезных результатов. Уверен, что последний лицензионный турнир также будет успешным для нас", - заявил азербайджанский атлет.