Чингиз Гусейнзаде выразил отношение к недопущению сборной России к Олимпиаде

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Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана (НОК) Чингиз Гусейнзаде выразил свое отношение к вопросу недопущения сборной России к Зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

В своем заявлении Report Ч. Гусейнзаде отметил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) не было обсуждено внутри НОК. По этой причине представитель организации высказал свою личную позицию по этому вопросу. По его мнению, решение могло быть и хуже: "То есть российских спортсменов могли и вовсе не допустить к Олимпиаде. Однако был найден компромиссный вариант. На это согласна и российская сторона, и все".

Отметим, что 5 декабря МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в Зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Спортсмены этой страны могут выступать на Олимпиаде только в нейтральном статусе. XXIII по счету Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.