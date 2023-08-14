О нас

Чемпионат мира: три азербайджанских вольника будут бороться за бронзу турнира

Чемпионат мира: три азербайджанских вольника будут бороться за бронзу турнира Трое азербайджанских борцов вольного стиля могут завоевать бронзовые медали на чемпионате мира U-20, который стартовал в столице Иордании Аммане.
Индивидуальные
14 августа 2023 г. 22:07
Чемпионат мира: три азербайджанских вольника будут бороться за бронзу турнира

Трое азербайджанских борцов вольного стиля могут завоевать бронзовые медали на чемпионате мира U-20, который стартовал в столице Иордании Аммане.

Как сообщает Report, Руслан Абдуллаев (57 кг), вступивший в борьбу с 1/8 финала, не дал немцу Давиду Киферу никаких шансов – 10:0. В четвертьфинале чемпион Европы одержал чистую победу над иранцем Ахмадом Мохаммеднежаджаваном и вышел в полуфинал. Абдуллаев, ведя в счет 9:5, упустил победу в поединке с американцем Люком Лиледалем. Таким образом, азербайджанский борец 15 августа выйдет на встречу за бронзовую медаль.

Рамик Хейбатов (65 кг) в дебютном противостоянии проиграл россиянину Далгату Абдулкадирову - 0:7.

Мирджавад Набиев (70 кг) в 1/8 финала уступил Мейер Шапирову из США со счетом 4:6. Однако, азербайджанский спортсмен завоевал право на участие в утешительном поединке, поскольку Шапиров вышел в финал. Завтра он встретится с японцем Юмой Томиямой.

Али Цокаев (79 кг), одержав досрочную победу над поляком Матеушом Педзицки (10:0), австрийцем Лукасом Линсом (10:0) и грузином Отари Адеишвили (13:2), вышел в полуфинал, где уступил россиянину Ибрагиму Кадиеву со счетом - 4:8. Цокаев также будет бороться за бронзу чемпионата мира.

Хотя Зафар Алиев (97 кг) не оставил шансов армянину Хачатуру Хачатряну (7:0) в первой встрече, в 1/8 финала он проиграл казахстанцу Камилю Куруглиеву со счетом 2:5 и завершил выступление без медали.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın 3 sərbəst güləşçisi bürünc medal qazana bilər

Другие новости из категории

Сборная Азербайджана заняла четвертое место на II Играх стран СНГ
Сборная Азербайджана заняла четвертое место на II Играх стран СНГ
14 августа 2023 г. 12:43
Игры СНГ: Азербайджанские женщины-борцы завоевали две бронзы
Игры СНГ: Азербайджанские женщины-борцы завоевали две бронзы
13 августа 2023 г. 20:23
Кубок мира: Азербайджанский шахматист вышел в 1/4 финала
ФотоКубок мира: Азербайджанский шахматист вышел в 1/4 финала
13 августа 2023 г. 19:33
Сборная Азербайджана по борьбе U-20 примет участие в чемпионате мира
Сборная Азербайджана по борьбе U-20 примет участие в чемпионате мира
13 августа 2023 г. 05:19
Кубок мира: Ниджат Абасов начал 1/8 финала с победы
Кубок мира: Ниджат Абасов начал 1/8 финала с победы
12 августа 2023 г. 20:55
Врач сборной Азербайджана спасла жизнь белорусскому ребенку
Врач сборной Азербайджана спасла жизнь белорусскому ребенку
11 августа 2023 г. 13:22
Азербайджанские борцы вольного стиля завершили II Игры стран СНГ с 6 медалями
Азербайджанские борцы вольного стиля завершили II Игры стран СНГ с 6 медалями
10 августа 2023 г. 10:09
Бронзовая призерка универсиады: Мы старались достойно представить Азербайджан
Бронзовая призерка универсиады: Мы старались достойно представить Азербайджан
9 августа 2023 г. 23:38
Азербайджанские спортсмены, принявшие участие в 31-й Всемирной летней универсиаде, вернулись на родину
Азербайджанские спортсмены, принявшие участие в 31-й Всемирной летней универсиаде, вернулись на родину
9 августа 2023 г. 22:19
​​​​​​​Азербайджанский тяжелоатлет победил на II Играх стран СНГ
​​​​​​​Азербайджанский тяжелоатлет победил на II Играх стран СНГ
9 августа 2023 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi