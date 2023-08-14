Чемпионат мира: три азербайджанских вольника будут бороться за бронзу турнира

Трое азербайджанских борцов вольного стиля могут завоевать бронзовые медали на чемпионате мира U-20, который стартовал в столице Иордании Аммане.

Трое азербайджанских борцов вольного стиля могут завоевать бронзовые медали на чемпионате мира U-20, который стартовал в столице Иордании Аммане.

Как сообщает Report , Руслан Абдуллаев (57 кг), вступивший в борьбу с 1/8 финала, не дал немцу Давиду Киферу никаких шансов – 10:0. В четвертьфинале чемпион Европы одержал чистую победу над иранцем Ахмадом Мохаммеднежаджаваном и вышел в полуфинал. Абдуллаев, ведя в счет 9:5, упустил победу в поединке с американцем Люком Лиледалем. Таким образом, азербайджанский борец 15 августа выйдет на встречу за бронзовую медаль.

Рамик Хейбатов (65 кг) в дебютном противостоянии проиграл россиянину Далгату Абдулкадирову - 0:7.

Мирджавад Набиев (70 кг) в 1/8 финала уступил Мейер Шапирову из США со счетом 4:6. Однако, азербайджанский спортсмен завоевал право на участие в утешительном поединке, поскольку Шапиров вышел в финал. Завтра он встретится с японцем Юмой Томиямой.

Али Цокаев (79 кг), одержав досрочную победу над поляком Матеушом Педзицки (10:0), австрийцем Лукасом Линсом (10:0) и грузином Отари Адеишвили (13:2), вышел в полуфинал, где уступил россиянину Ибрагиму Кадиеву со счетом - 4:8. Цокаев также будет бороться за бронзу чемпионата мира.

Хотя Зафар Алиев (97 кг) не оставил шансов армянину Хачатуру Хачатряну (7:0) в первой встрече, в 1/8 финала он проиграл казахстанцу Камилю Куруглиеву со счетом 2:5 и завершил выступление без медали.