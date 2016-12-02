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    Новый чемпион "Формулы-1" завершил карьеру

    Нико Росберг: Наступило время начать новую жизнь

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Новый чемпион Формулы-1 Нико Росберг завершил карьеру.

    Как сообщает Report, об этом пилот "Mercedes" из Германии написал на своей странице в "Facebook".

    31-летний спортсмен заявил, что за свою карьеру у него было одно большое желание – стать чемпионом.

    По словам Н.Росберга, ради чемпионства он от многого отказался, усердно трудился: "Я сделал это и решил завершить карьеру в "Формуле-1"".

    В предыдущие два сезона я проиграл Льюису Хэмилтону. Хотя это были сложные моменты, они воодушевляли меня. С большими трудностями я стал чемпионом. Наступило время начать новую жизнь".

    Отметим, что в череде завершившихся для Н.Росберга победой соревнований в этом году и прошедшее в Баку Гран-при Европы. 

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