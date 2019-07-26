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EYOF-2019: Азербайджанские спортсмены сегодня выступят в 7 видах спорта

Азербайджанские спортсмены сегодня выступят в 7 видах спорта

Сегодня стартует очередной день соревнований 15-го Европейского юношеского Олимпийского фестиваля в Баку.

Как передаёт Report, азербайджанские спортсмены в 6-й день турнира выступят в соревнованиях по дзюдо, плаванию, атлетике, спортивной гимнастике, баскетболу, гандболу и волейболу.

Отметим, что в данный момент Азербайджан с 9 золотыми, 6 серебряными и 5 бронзовыми медалями занимает второе место в турнирной таблице. На первом месте расположилась сборная России с 18 золотыми, 10 серебряными и 14 бронзовыми медалями.

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