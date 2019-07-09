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AMADA: Азербайджана нет в числе стран, где проводились совместные операции WADA и Европола

Азербайджана нет в числе стран проведения операций WADA и Европола

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал совместную антидопинговую операцию, проведенную Всемирном антидопинговым агентством (WADA) и Европолом. 

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МОК, по итогам операции было успешно ликвидировано 17 организованных преступных групп, занимающихся незаконным оборотом поддельных лекарств и допинговых препаратов по всей Европе. 

Процесс охватил в целом 33 страны. 

Директор Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Шафаг Гусейнли сообщила Report, что среди этих стран нет Азербайджана. 

По ее словам, в настоящее время в нашей стране незаконной торговлей допинговыми препаратами занимаются в основном некоторые фитнес-центры: "Эти вещества способствуют уменьшению жировой и увеличению мышечной массы тела. Они приводят к половому бессилию, проблемам с сердечно-сосудистой системой и бесплодию".

Ш.Гусейнли отметила, что для предотвращения подобных случаев они обратились в соответствующие структуры и ожидают результатов расследования.

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