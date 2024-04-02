Азербайджанский пехлеван установил ряд мировых рекордов

Азербайджанский пехлеван Вусал Джавадов установил ряд мировых рекордов.
Как сообщает Report, мероприятие прошло перед зданием министерства молодежи и спорта.
Сначала пехлеван стоял на осколках стекла босыми ногами, удерживая в обеих руках тяжелые гири за лезвие ножа. Он также с кухонным ножом в зубах, протащил на определенные расстояние машину "Джип" за привязанную к нему веревку.
Рекорды зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса и Федерации мировых рекордов, прибывшие в Азербайджан для регистрации процесса.
За пехлеваном наблюдали представители спортивной общественности, чиновники министерства и представители СМИ.