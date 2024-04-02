Азербайджанский пехлеван установил ряд мировых рекордов

Азербайджанский пехлеван Вусал Джавадов установил ряд мировых рекордов.

Азербайджанский пехлеван Вусал Джавадов установил ряд мировых рекордов.

Как сообщает Report, мероприятие прошло перед зданием министерства молодежи и спорта.

Сначала пехлеван стоял на осколках стекла босыми ногами, удерживая в обеих руках тяжелые гири за лезвие ножа. Он также с кухонным ножом в зубах, протащил на определенные расстояние машину "Джип" за привязанную к нему веревку.

Рекорды зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса и Федерации мировых рекордов, прибывшие в Азербайджан для регистрации процесса.

За пехлеваном наблюдали представители спортивной общественности, чиновники министерства и представители СМИ.