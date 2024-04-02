О нас

Азербайджанский пехлеван установил ряд мировых рекордов

Азербайджанский пехлеван установил ряд мировых рекордов Азербайджанский пехлеван Вусал Джавадов установил ряд мировых рекордов.
Индивидуальные
2 апреля 2024 г. 18:01
Азербайджанский пехлеван установил ряд мировых рекордов

Азербайджанский пехлеван Вусал Джавадов установил ряд мировых рекордов.

Как сообщает Report, мероприятие прошло перед зданием министерства молодежи и спорта.

Сначала пехлеван стоял на осколках стекла босыми ногами, удерживая в обеих руках тяжелые гири за лезвие ножа. Он также с кухонным ножом в зубах, протащил на определенные расстояние машину "Джип" за привязанную к нему веревку.

Рекорды зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса и Федерации мировых рекордов, прибывшие в Азербайджан для регистрации процесса.

За пехлеваном наблюдали представители спортивной общественности, чиновники министерства и представители СМИ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan pəhləvanı dünya rekordlarına imza atıb

Экслюзивные новости

Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi