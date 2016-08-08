Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев вышел в 1/4 финала - ДОПОЛНЕНО

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Представитель Азербайджана на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Рустам Оруджев вышел в 1/4 финала.

Как сообщает Report, 25-летний спортсмен начал борьбу в 1/16 финала.

Он одержал победу над кахазстанцем Дидаром Хамзой за счет штрафных очков. В очередном этапе его соперником стал австралиец Джейк Бенстед. На этот раз Р.Оруджев одержал победу за 3 минуты 3 секунды.

Его соперником в 1/4 финала будет Миклош Унгвари (Венгрия).