Азербайджанский борец в числе фаворитов чемпионата мира

На Чемпионат мира по борьбе, который пройдет в столице Норвегии, Осло, заявлены 25 медалистов Летних олимпийских игр Токио-2020.
Как сообщили Report в пресс-службе Всемирного союза борьбы, среди них один представитель Азербайджана.
Это выступающий в весовой категории 82 кг бронзовый призер, борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов. Гусейнов входит в число фаворитов чемпионата, так как в его весовой категории нет других медалистов.
В целом, в чемпионате мира примут участие 11 медалистов Токио-2020 по вольной борьбе (2 золотые, 3 серебряные, 6 бронзовых), 5 - по греко-римской борьбе (1 золотая, 1 серебряная, 3 бронзовые), 9 – по женской борьбе (1 золотая, 3 серебряные, 5 бронзовых).
Вольная борьба
57 кг. Томас Патрик Гилман (США) – бронза
74 кг. Кайл Дуглас Дейк (США) - бронза
86 кг. Дэвид Моррис Тейлор III (США) - золото, Хассан Алиазам Язданишарати (Иран) - серебро, Артур Найфонов (Россия) - бронза
97 кг. Абдулрашид Садулаев (Россия) - золото, Кайл Снайдер (США) - серебро, Абрахам де Джесус Коньедо Руано (Италия) - бронза
125 кг. Гено Петриашвили (Грузия) - серебро, Амир Хоссейн Аббас Заре (Иран), Таха Акгюль (Турция) - оба бронза.
Греко-римская борьба
67 кг. Мухаммедреза Абдолхамид Гараи (Иран) - золото
82 кг. Рафик Гусейнов (Азербайджан) - бронза
87 кг. Зураби Датунашвили (Сербия) - бронза
97 кг. Мухаммедхади Абдоллах Сарави (Иран) - бронза
130 кг. Якоби Кажая (Грузия) - серебро
Женская борьба
50 кг. Сара Энн Хильдебрандт (США) - бронза
53 кг. Болортуя Бат Очир (Монголия) - бронза
57 кг. Элен Луис Марулис (США), Эвелина Георгиева Николова (Болгария) - обе бронза
62 кг. Айсулу Тыныбекова (Кыргызстан) - серебро
68 кг. Тамира Мариама Сток Менсах (США) - золото, Блессинг Оборудуду (Нигерия) - серебро, Мирим Джуманазарова (Кыргызстан) - бронза
76 кг. Аделин Мария Грей (США) - серебро
Чемпионат мира пройдет 2-10 октября.