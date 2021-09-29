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Азербайджанский борец в числе фаворитов чемпионата мира

Азербайджанский борец в числе фаворитов чемпионата мира На Чемпионат мира по борьбе, который пройдет в столице Норвегии, Осло, заявлены 25 медалистов Летних олимпийских игр Токио-2020.
Индивидуальные
29 сентября 2021 г. 13:17
Азербайджанский борец в числе фаворитов чемпионата мира

На Чемпионат мира по борьбе, который пройдет в столице Норвегии, Осло, заявлены 25 медалистов Летних олимпийских игр Токио-2020.

Как сообщили Report в пресс-службе Всемирного союза борьбы, среди них один представитель Азербайджана.

Это выступающий в весовой категории 82 кг бронзовый призер, борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов. Гусейнов входит в число фаворитов чемпионата, так как в его весовой категории нет других медалистов.

В целом, в чемпионате мира примут участие 11 медалистов Токио-2020 по вольной борьбе (2 золотые, 3 серебряные, 6 бронзовых), 5 - по греко-римской борьбе (1 золотая, 1 серебряная, 3 бронзовые), 9 – по женской борьбе (1 золотая, 3 серебряные, 5 бронзовых).

Вольная борьба

57 кг. Томас Патрик Гилман (США) – бронза

74 кг. Кайл Дуглас Дейк (США) - бронза

86 кг. Дэвид Моррис Тейлор III (США) - золото, Хассан Алиазам Язданишарати (Иран) - серебро, Артур Найфонов (Россия) - бронза

97 кг. Абдулрашид Садулаев (Россия) - золото, Кайл Снайдер (США) - серебро, Абрахам де Джесус Коньедо Руано (Италия) - бронза

125 кг. Гено Петриашвили (Грузия) - серебро, Амир Хоссейн Аббас Заре (Иран), Таха Акгюль (Турция) - оба бронза.

Греко-римская борьба

67 кг. Мухаммедреза Абдолхамид Гараи (Иран) - золото

82 кг. Рафик Гусейнов (Азербайджан) - бронза

87 кг. Зураби Датунашвили (Сербия) - бронза

97 кг. Мухаммедхади Абдоллах Сарави (Иран) - бронза

130 кг. Якоби Кажая (Грузия) - серебро

Женская борьба

50 кг. Сара Энн Хильдебрандт (США) - бронза

53 кг. Болортуя Бат Очир (Монголия) - бронза

57 кг. Элен Луис Марулис (США), Эвелина Георгиева Николова (Болгария) - обе бронза

62 кг. Айсулу Тыныбекова (Кыргызстан) - серебро

68 кг. Тамира Мариама Сток Менсах (США) - золото, Блессинг Оборудуду (Нигерия) - серебро, Мирим Джуманазарова (Кыргызстан) - бронза

76 кг. Аделин Мария Грей (США) - серебро

Чемпионат мира пройдет 2-10 октября.

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Версия на английском языке Azerbaijani wrestler among favorites in world championship
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatının favoritləri sırasındadır

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