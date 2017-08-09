Азербайджанские танцоры на колясках примут участие в соревнованиях в Санкт-Петербурге

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанские танцоры на колясках примут участие в Кубке Континентов 2017 по танцам на колясках, который состоится в Санкт-Петербурге с 9 по 10 сентября.

Как сообщает Report, в турнире примут участие более 150 спортсменов из 14 стран мира и 15 регионов России.

Помимо Азербайджана, на соревнованиях заявлены танцоры на колясках из Беларуси, Бельгии, Финляндии, Франции, Нидерландов, Мексики, Венгрии, Израиля, Италии, Казахстана, Кореи, Польши и Шри-Ланки.