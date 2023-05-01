Азербайджанские параатлеты завоевали в Тбилиси еще две медали

Еще два азербайджанских спортсмена завоевали медали на проходящих в Тбилиси соревнованиях Кубка мира по парапауэрлифтингу.

Еще два азербайджанских спортсмена завоевали медали на проходящих в Тбилиси соревнованиях Кубка мира по парапауэрлифтингу.

Как сообщили Report в Национальном паралимпийском комитете Азербайджана, член нашей сборной Талыб Зейналов завоевал золотую медаль в категории молодых спортсменов в весовой категории свыше 107 килограммов. Он добился лучшего результата в заявленном весе – 146 килограммов, благодаря чему по общей сумме поднятого веса смог подняться на высшую ступень пьедестала. Соревнования среди взрослых наш представитель завершил на 5-м месте.

Еще один параатлет сборной Шамо Асланов (+107 кг) завоевал серебряную медаль с результатом 595 кг по сумме трех упражнений. С результатом 205 кг он завершил соревнования в заявленном весе на четвертом месте.