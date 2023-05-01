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Азербайджанские параатлеты завоевали в Тбилиси еще две медали

Азербайджанские параатлеты завоевали в Тбилиси еще две медали Еще два азербайджанских спортсмена завоевали медали на проходящих в Тбилиси соревнованиях Кубка мира по парапауэрлифтингу.
Индивидуальные
1 мая 2023 г. 16:04
Азербайджанские параатлеты завоевали в Тбилиси еще две медали

Еще два азербайджанских спортсмена завоевали медали на проходящих в Тбилиси соревнованиях Кубка мира по парапауэрлифтингу.

Как сообщили Report в Национальном паралимпийском комитете Азербайджана, член нашей сборной Талыб Зейналов завоевал золотую медаль в категории молодых спортсменов в весовой категории свыше 107 килограммов. Он добился лучшего результата в заявленном весе – 146 килограммов, благодаря чему по общей сумме поднятого веса смог подняться на высшую ступень пьедестала. Соревнования среди взрослых наш представитель завершил на 5-м месте.

Еще один параатлет сборной Шамо Асланов (+107 кг) завоевал серебряную медаль с результатом 595 кг по сумме трех упражнений. С результатом 205 кг он завершил соревнования в заявленном весе на четвертом месте.

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Версия на английском языке Two more Azerbaijani para-athletes win medals at World Cup
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın daha iki paraatleti Dünya Kubokunda medal qazanıb

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