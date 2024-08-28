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Азербайджанские гимнасты примут участие в международном турнире в Болгарии

Азербайджанские гимнасты примут участие в международном турнире в Болгарии Азербайджанские гимнасты примут участие в международном турнире в Болгарии
Индивидуальные
28 августа 2024 г. 16:40
Азербайджанские гимнасты примут участие в международном турнире в Болгарии

Азербайджанские гимнасты примут участие в международном турнире "Plovdiv Cup", который пройдет в Пловдиве, Болгария.

Как сообщает Report, в составе взрослой команды по аэробной гимнастике под руководством тренера Мариана Колева Мадина Мустафаева и Владимир Долматов выступят в соревнованиях среди смешанных пар.

Мадина Мустафаева, Владимир Долматов, Диляра Гурбанова, а также Хадиджа Гулиева, Лейла Бежанова и Арзу Агаева также выступят в "тройках" и в индивидуальных категориях.

В качестве судьи на соревнованиях нашу страну будет представлять Лала Гусейнова.

Турнир пройдет с 30 августа по 1 сентября.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan gimnastları Bolqarıstanda beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər

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