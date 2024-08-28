Азербайджанские гимнасты примут участие в международном турнире в Болгарии

Азербайджанские гимнасты примут участие в международном турнире в Болгарии

Азербайджанские гимнасты примут участие в международном турнире "Plovdiv Cup", который пройдет в Пловдиве, Болгария.

Как сообщает Report, в составе взрослой команды по аэробной гимнастике под руководством тренера Мариана Колева Мадина Мустафаева и Владимир Долматов выступят в соревнованиях среди смешанных пар.

Мадина Мустафаева, Владимир Долматов, Диляра Гурбанова, а также Хадиджа Гулиева, Лейла Бежанова и Арзу Агаева также выступят в "тройках" и в индивидуальных категориях.

В качестве судьи на соревнованиях нашу страну будет представлять Лала Гусейнова.

Турнир пройдет с 30 августа по 1 сентября.