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Азербайджанские дзюдоисты завоевали золотые медали на Кубке Европы

Азербайджанские дзюдоисты завоевали золотые медали на Кубке Европы Сборная Азербайджана завоевала свою первую медаль на Кубке Европы среди юных дзюдоистов в столице Греции Афинах.
Индивидуальные
27 марта 2022 г. 17:15
Азербайджанские дзюдоисты завоевали золотые медали на Кубке Европы

Сборная Азербайджана завоевала свою первую медаль на Кубке Европы среди юных дзюдоистов в столице Греции Афинах.

Как сообщает Report, золотую медаль завоевал Магеррам Имамвердиев, выступающий в весовой категории 81 кг. В финале он победил украинца Станислава Корчемлюка.

Кроме того, Руслан Насиров (100 кг), Кянан Насибов и Гусейн Мамедов (каждый +100 кг) вышли в финал. В решающей встрече Насибов и Мамедов встретятся лицом к лицу, один из них внесет в актив Азербайджана очередную золотую медаль. А Вугар Талыбов (90 кг) поборется за бронзовую медаль.

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Версия на английском языке Azerbaijani judokas secure two gold medals at European Cup
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunda 2 qızıl medalı təmin edib

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