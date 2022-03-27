Азербайджанские дзюдоисты завоевали золотые медали на Кубке Европы

Сборная Азербайджана завоевала свою первую медаль на Кубке Европы среди юных дзюдоистов в столице Греции Афинах.

Сборная Азербайджана завоевала свою первую медаль на Кубке Европы среди юных дзюдоистов в столице Греции Афинах.

Как сообщает Report, золотую медаль завоевал Магеррам Имамвердиев, выступающий в весовой категории 81 кг. В финале он победил украинца Станислава Корчемлюка.

Кроме того, Руслан Насиров (100 кг), Кянан Насибов и Гусейн Мамедов (каждый +100 кг) вышли в финал. В решающей встрече Насибов и Мамедов встретятся лицом к лицу, один из них внесет в актив Азербайджана очередную золотую медаль. А Вугар Талыбов (90 кг) поборется за бронзовую медаль.