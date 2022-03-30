Азербайджанские борцы вольного стиля завершили чемпионат Европы с 7 медалями

Еще один азербайджанский борец вольного стиля Осман Нурмагомедов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в Будапеште, Венгрия.

Еще один азербайджанский борец вольного стиля Осман Нурмагомедов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в Будапеште, Венгрия.

Как сообщает Report, спортсмен в весовой категории 92 кг встречался с испанцем Дамианом Иглесиасом Вилелой.

Нурмагомедов, обыгравший соперника с явным преимуществом (11:0) всего за 1 минуту и ​​30 секунд, стал третьим в Европе.

Таким образом, борцы вольного стиля завершили соревнования с 7 медалями. На высшую ступень пьедестала почета поднялся Магоммедхан Магомедов (97 кг). Серебряные награды завоевали Алиаббас Рзазаде (57 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Ашраф Ашыров (79 кг) и Абубакр Абакаров (86 кг). А Туран Байрамов (74 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг) довольствовались третьим местом.