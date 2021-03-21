О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали золото и бронзу

Азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали золото и бронзу Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала две медали на европейском олимпийском отборочном турнире в Будапеште
Индивидуальные
21 марта 2021 г. 22:43
Азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали золото и бронзу
Ислам Аббасов

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала две медали на европейском олимпийском отборочном турнире в Будапеште.

Как передает Report, в заключительный день турнира на ковер вышли борцы греко-римского стиля. Среди них представители Азербайджана, которые завоевали две награды.

87 кг. Финал. Ислам Аббасов победил Лашу Гобадзе (Грузия). Соперник не вышел на схватку.

77 кг. Встреча за 3-е место. Санан Сулейманов в утешительной схватке победил Матеуша Вольны (Польша) - 3:0. Его соперник в схватке за бронзу Олдрих Варга (Чехия) не вышел на встречу из-за травмы и Сулейманов стал третьим.

Отметим, что в Будапеште отечественные борцы завоевали в общей сложности три лицензии. Таким образом, количество лицензий на Олимпийские игры в Токио достигло пяти.

Последний лицензионный турнир - Мировой олимпийский - пройдет 6-9 мая в Софии, Болгария. В соревновании обладатель первых двух мест в каждой весовой категории получит олимпийскую лицензию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Təsnifat turniri: Yunan-Roma güləşçilərimizdən bir qızıl, bir bürünc medal

Новости партнеров

Другие новости из категории

Во время тренировки молния убила 22-летнюю спортсменку
Во время тренировки молния убила 22-летнюю спортсменку
21 марта 2021 г. 14:09
Азербайджанские боксеры возвращаются из Стамбула с трофеями
Азербайджанские боксеры возвращаются из Стамбула с трофеями
21 марта 2021 г. 13:57
Обнародованы потери Японии от проведения Олимпиады без болельщиков
Обнародованы потери Японии от проведения Олимпиады без болельщиков
21 марта 2021 г. 12:03
Ислам Аббасов первым завоевал лицензию в Токио
Ислам Аббасов первым завоевал лицензию в Токио
20 марта 2021 г. 23:06
Азербайджанские борчихи завершили квалификационный турнир с одной медалью
Азербайджанские борчихи завершили квалификационный турнир с одной медалью
20 марта 2021 г. 20:30
Два азербайджанских борца в шаге от олимпийской лицензии
Два азербайджанских борца в шаге от олимпийской лицензии
20 марта 2021 г. 19:11
Азербайджанский борец победил чемпиона Европы из Армении
Азербайджанский борец победил чемпиона Европы из Армении
20 марта 2021 г. 19:03
Установлен новый мировой рекорд в спортивной ходьбе на 20 км
Установлен новый мировой рекорд в спортивной ходьбе на 20 км
20 марта 2021 г. 17:24
Азербайджанский борец победил армянина
Азербайджанский борец победил армянина
20 марта 2021 г. 16:52
Гаджи Алиев: Я тяжело переживаю поражение
Гаджи Алиев: Я тяжело переживаю поражение
20 марта 2021 г. 14:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi