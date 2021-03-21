Азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали золото и бронзу

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала две медали на европейском олимпийском отборочном турнире в Будапеште

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала две медали на европейском олимпийском отборочном турнире в Будапеште.

Как передает Report, в заключительный день турнира на ковер вышли борцы греко-римского стиля. Среди них представители Азербайджана, которые завоевали две награды.

87 кг. Финал. Ислам Аббасов победил Лашу Гобадзе (Грузия). Соперник не вышел на схватку.

77 кг. Встреча за 3-е место. Санан Сулейманов в утешительной схватке победил Матеуша Вольны (Польша) - 3:0. Его соперник в схватке за бронзу Олдрих Варга (Чехия) не вышел на встречу из-за травмы и Сулейманов стал третьим.

Отметим, что в Будапеште отечественные борцы завоевали в общей сложности три лицензии. Таким образом, количество лицензий на Олимпийские игры в Токио достигло пяти.

Последний лицензионный турнир - Мировой олимпийский - пройдет 6-9 мая в Софии, Болгария. В соревновании обладатель первых двух мест в каждой весовой категории получит олимпийскую лицензию.