Азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали золото и бронзу

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала две медали на европейском олимпийском отборочном турнире в Будапеште.
Как передает Report, в заключительный день турнира на ковер вышли борцы греко-римского стиля. Среди них представители Азербайджана, которые завоевали две награды.
87 кг. Финал. Ислам Аббасов победил Лашу Гобадзе (Грузия). Соперник не вышел на схватку.
77 кг. Встреча за 3-е место. Санан Сулейманов в утешительной схватке победил Матеуша Вольны (Польша) - 3:0. Его соперник в схватке за бронзу Олдрих Варга (Чехия) не вышел на встречу из-за травмы и Сулейманов стал третьим.
Отметим, что в Будапеште отечественные борцы завоевали в общей сложности три лицензии. Таким образом, количество лицензий на Олимпийские игры в Токио достигло пяти.
Последний лицензионный турнир - Мировой олимпийский - пройдет 6-9 мая в Софии, Болгария. В соревновании обладатель первых двух мест в каждой весовой категории получит олимпийскую лицензию.