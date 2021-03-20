Азербайджанские борчихи завершили квалификационный турнир с одной медалью

Представительница женской сборной Азербайджана по борьбе Татьяна Омельченко (62 кг) завоевала бронзовую медаль на Европейском олимпийском отборочном турнире в Будапеште, Венгрия

Представительница женской сборной Азербайджана по борьбе Татьяна Омельченко (62 кг) завоевала бронзовую медаль на Европейском олимпийском отборочном турнире в Будапеште, Венгрия.

Как передает Report, в схватке за бронзу Омельченко оказалась сильнее турчанки Элиф Йешилирмак.

Лейла Гурбанова (53 кг) и Элис Манолова (68 кг) во встречах за бронзовые медали проиграли представительницам Молдавии Юлии Леорде и Ирине Рингач соответственно.

Отметим, что ни одна из 5 представительниц Азербайджана на турнире не сумела завоевать лицензию на Летние олимпийские игры 2020 в Токио.