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Азербайджанские борчихи завершили квалификационный турнир с одной медалью

Азербайджанские борчихи завершили квалификационный турнир с одной медалью Представительница женской сборной Азербайджана по борьбе Татьяна Омельченко (62 кг) завоевала бронзовую медаль на Европейском олимпийском отборочном турнире в Будапеште, Венгрия
Индивидуальные
20 марта 2021 г. 20:30
Азербайджанские борчихи завершили квалификационный турнир с одной медалью

Представительница женской сборной Азербайджана по борьбе Татьяна Омельченко (62 кг) завоевала бронзовую медаль на Европейском олимпийском отборочном турнире в Будапеште, Венгрия.

Как передает Report, в схватке за бронзу Омельченко оказалась сильнее турчанки Элиф Йешилирмак.

Лейла Гурбанова (53 кг) и Элис Манолова (68 кг) во встречах за бронзовые медали проиграли представительницам Молдавии Юлии Леорде и Ирине Рингач соответственно.

Отметим, что ни одна из 5 представительниц Азербайджана на турнире не сумела завоевать лицензию на Летние олимпийские игры 2020 в Токио.

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Версия на азербайджанском языке Qadın güləşçilərimiz təsnifat turnirini bir medalla başa vurdular

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