Азербайджанские борчихи завершили квалификационный турнир с одной медалью

Представительница женской сборной Азербайджана по борьбе Татьяна Омельченко (62 кг) завоевала бронзовую медаль на Европейском олимпийском отборочном турнире в Будапеште, Венгрия.
Как передает Report, в схватке за бронзу Омельченко оказалась сильнее турчанки Элиф Йешилирмак.
Лейла Гурбанова (53 кг) и Элис Манолова (68 кг) во встречах за бронзовые медали проиграли представительницам Молдавии Юлии Леорде и Ирине Рингач соответственно.
Отметим, что ни одна из 5 представительниц Азербайджана на турнире не сумела завоевать лицензию на Летние олимпийские игры 2020 в Токио.