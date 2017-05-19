Азад Рагимов: Из заработанных Азербайджаном на Исламиаде 116 медалей 44 завоевали спортсменки

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ "На сегодня на Исламиаде завоевано 116 медалей. 44 из них заработаны спортсменками. Это показатель того, что женщины являются полноправными членами общества".

Как передает Report, об этом на выступлении на конференции под названием "Физическое здоровье девочек: Развитие будущих поколений" заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

Министр отметил, что азербайджанские женщины всегда были активны в общественно-политической жизни страны. После независимости роль женщин в этой сфере возросла: "Если в 1956 году в стране 65 тыс. женщин занимались спортом, то в 1965 году эта цифра выросла вдвое".

Генсек Спортивной федерации исламской солидарности Файсал А.Аль-Нассер назвал организацию IV Игр исламской солидарности важным шагом для демонстрации Европе успехов азербайджанских спортсменок: "В играх показатели женщин на удовлетворительном уровне. Мы и в будущем продолжим работу по повышению этих примеров и демонстрации миру успехов. Во время Игр приняло участие большое количество добровольцев. Это наглядный показатель интереса молодежи страны к спорту".