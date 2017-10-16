Армянский дзюдоист объявлен в розыск за уклонение от службы в армии

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Самарского дзюдоиста Артура Крояна объявили в розыск за уклонение от службы в Вооруженных силах Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Волга Ньюс, дзюдоист стал гражданином Армении, чтобы в 2010 году представить страну на чемпионате мира по дзюдо в Турции. При этом от российского гражданства он не отказался.

Тогда от Артура Крояна потребовали встать на воинский учет, чтобы поставить в паспорте отметку о выезде из страны. Но спортсмен отказался становиться на учет и вернулся в Россию, где перешел на службу в российскую армию. В ходе службы его объявили в розыск за уклонение от службы в ВС Армении.

В начале февраля Кроян встречал жену в самарском аэропорту, когда сотрудники аэропорта предостерегли, что им интересуются правоохранительные органы Армении. В настоящее время спортсмен лишен возможности навещать родственников в Армении, и помощи в решении вопроса он ниоткуда не получает.

Артур Кроян обратился в консульство Армении в Москве и в офис омбудсмена Армении, чтобы отказаться от армянского паспорта. Но его предупредили, что он должен отслужить.

Отметим, что Артур Кроян мастер спорта по дзюдо, призер Кубка Европы среди юниоров, призер Приволжского федерального округа РФ.