Айшен Абдулазимова: Горжусь быть признанной лучшим легионером в Венгрии

Ayşən Abduləzimova: "Azərbaycan xanımı kimi xaricdə ən yaxşı voleybolçu seçilmək qürurvericidir" - MÜSAHİBƏ

Волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова начала свою профессиональную карьеру в 2008 году в клубе "Азеррейл". С 2018 года 30-летняя спортсменка, с 2011 года защищавшая честь сборной, выступает в составе зарубежных клубов.

До 2020 год волейболистка выступала за венгерский “Вашаш”, а в сезоне 2020/2021 года-за турецкий "Сарыйер Беледийеспор".

В интервью Report Айшан Абдулазимова рассказала о своей карьере и азербайджанском волейболе.

- Начиная с 2018 года вы продолжили карьеру за пределами страны. Как вы оцениваете прошедшие пять лет?

- Один год я выступала в Турции. На мой взгляд, это самая сильная лига в мире. Это был трудный сезон для меня, но я получила большой опыт в этом чемпионате. Уже четыре года выступаю за венгерский клуб. Трижды выигрывала чемпионат Венгрии и столько же кубок страны. Мы стали и победителями Лиги MEVZA.

- Вы скучали по дому за эти пять лет? Например, некоторые азербайджанские футболисты не могут так долго оставаться за рубежом...

- У нас не бывает времени скучать, учитывая большое количество игр (смеется). Но я определенно скучаю по своей семье.

- В прошлом году вы стали лучшим волейболистом-легионером Венгрии.

- Честно говоря, я не ожидала, что буду удостоена такой награды. Для меня это было неожиданно. Для меня, как для азербайджанки большая честь быть признанной лучшим игроком за пределами родины.

- Каковы ваши предстоящие цели?

- В этом году я хочу снова стать чемпионом Венгрии и выиграть Кубок страны.

- Ваш контракт истекает в мае. Есть ли вероятность того, что вы снова будете играть за сборную Азербайджана?

- Азербайджан-моя родина, именно здесь я начала свою клубную карьеру. Я также хотела бы выступать на чемпионате страны.

- Как волейболист, играющий сейчас за рубежом, как вы оцениваете уровень азербайджанского волейбола?

- Несмотря на то, что я нахожусь за границей, я внимательно слежу за чемпионатами на родине. Количество команд, участвующих в высшей лиге, невелико, но я думаю, что между командами идет равная борьба, и есть конкуренция среди молодых волейболистов в командах.

Очень хотелось бы, чтобы команды, игравшие в мое время в Азербайджане, снова участвовали в чемпионатах с тем же рвением, что и раньше.

- Как вы думаете, что мешает вернуть былую репутацию азербайджанскому волейболу?

- 5-6 лет назад чемпионат Азербайджана считался одним из сильнейших в мире и в Европе и имел большую аудиторию. Клубы страны стремились стать чемпионами и участвовать в еврокубках. На нашем чемпионате также выступали сильнейшие волейболисты. На мой взгляд, если число клубов и спонсоров как для женских, так и мужских команд будет больше, чемпионат снова станет сильнее, что окажет положительное влияние и на национальную команду.

- Влияет ли на это отсутствие такого специалиста, как Фаиг Гараев?

- Наш тренер Фаиг Гараев всегда рядом с нами. В этом году он также был с нами в отборочных матчах чемпионата Европы. Можно сказать, что практически все волейболисты сборной играют в зарубежных клубах. Такие факторы не остаются незамеченными на национальном уровне.

- Сборная Азербайджана в этом году примет участие в чемпионате Европы. На что может рассчитывать сборная?

- На чемпионате континента будем бороться в 10-й раз - это большой успех. Но это не должно нас расслаблять, мы должны сделать все возможное, чтобы показать хороший результат. Несколько дней назад под руководством Фаига Гараева начали тренироваться волейболисты сборной. Я тоже приеду в Баку после окончания матчей в Венгрии и присоединюсь к тренировкам.