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Рашад Набиев: Государство играет большую роль в инновационном развитии

Рашад Набиев: Государство играет большую роль в инновационном развитии Государство, наряду с частным сектором, играет большую роль в достижении инновационного прогресса в Азербайджане.
ИКТ
13 декабря 2022 г. 10:22
Рашад Набиев: Государство играет большую роль в инновационном развитии

Государство, наряду с частным сектором, играет большую роль в достижении инновационного прогресса в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев сказал на II Ежегодном саммите инноваций, организованном в Баку ООО PAŞA Holdinq при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве.

"Распоряжения в данной сфере, подписанные президентом страны, нацелены на превращение Азербайджана в инновационную страну. Для развития данной сферы важно наличие изобретений, которые на данный момент эффективны на 2%", - отметил он.

"Разумеется, для инновационного прогресса также необходим доступ к широкополосному интернету. Мы обеспечили высокоскоростным интернетом более 500 тыс. абонентов. Это в 5 раз больше, чем пять лет назад. Мы поставили цель обеспечить всю страну широкополосным интернетом до конца 2024 года", - добавил министр.

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Версия на английском языке Rashad Nabiyev: State plays important role in achieving innovative development
Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: “İnnovativ inkişafa nail olmaqda dövlət mühüm rol oynayır”

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