Открылся новый Azercell Exclusive для абонентов Сумгайыта

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Azercell Telecom продолжает увеличивать число магазинов, оформленных в соответствии с новой концепцией, в столице и регионах.

Об этом сообщили Report в компании.

Так, 12 марта компания Azercell открыла в Сумгайыте магазин Exclusive, расположенный по адресу 11-й м/р, пересечение улиц Кёроглу и У.Гаджибеков. Новый офис оснащен самым современным оборудованием и оформлен в соответствии с новой концепцией Nordiс. Особенностью магазина является наличие здесь открытых пространств, а также удобство сервисов и возможностей выбора. Здесь абоненты могут изучить, сравнить и протестировать любую продукцию. Профессиональные продавцы содействуют клиентам при правильном выборе продукции, подключении к услугам и по другим вопросам. В этих магазинах реализуются все абонентские операции, совершаемые в других центрах обслуживания клиентов, за исключением фактурной распечатки и переноса номера с одного имени на другое. Здесь абоненты могут приобрести различные аксессуары, устройства, поддерживающие мобильные технологии, а также купить мобильные телефоны в кредит или налично. Отметим, что данный магазин в Сумгайыте будет обслуживать абонентов все дни недели с 9.00 до 19:00 без перерыва.

В день открытия нового офиса компания Azercell в качестве эксклюзивного подарка представила своим клиентам скидочную кампанию. Так, клиенты, совершающие покупки в сумгайытском магазине Azercell Exclusive в день его открытия, смогут получить подарок объемом в 50% от потраченной суммы.

Компания Azercell Telekom, продолжая расширять по всей стране магазины Exclusive с новой концепцией, будет оказывать еще более комфортное и эффективное обслуживание своим абонентам.