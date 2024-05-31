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В Азербайджане готовится отчет об оценке потребности в цифровых навыках

В Азербайджане готовится отчет об оценке потребности в цифровых навыках В Азербайджане готовится отчет об оценке потребности в цифровых навыках, который будет представлен партнерам до конца июня этого года.
ИКТ
31 мая 2024 г. 15:08
В Азербайджане готовится отчет об оценке потребности в цифровых навыках

В Азербайджане готовится отчет об оценке потребности в цифровых навыках, который будет представлен партнерам до конца июня этого года.

Как сообщает Report, об этом сказала консультант Всемирного банка Халиса Шахвердиева на втором ежегодном отчетном собрании Инструмента оперативной технической помощи Азербайджану (AZTAF), финансируемого Европейским Союзом и управляемого Всемирным банком.

По ее словам, оценка охватывает отдельных граждан и различные заинтересованные стороны в 10 общинах в городах Баку и Барда, Шарурском, Агдашском, Гаджигабульском, Кенгерлинском, Гахском, Огузском районах: “В связи с этим уже завершен сбор данных. В отчете будут отражены рекомендации по вопросам доступа населения к интернет-услугам, трудности в этом направлении, совершенствование цифровых навыков и многое другое”.

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Версия на английском языке World Bank evaluates need for digital skills in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Azərbaycanda rəqəmsal bacarıqlara olan ehtiyacı qiymətləndirir

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