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Японский миллиардер Маэдзава закрыл свой проект полета к Луне

Японский миллиардер Маэдзава закрыл свой проект полета к Луне Японский миллиардер Юсаку Маэдзава принял решение о закрытии проекта полета к Луне в качестве космического туриста компании SpaceX.
ИКТ
1 июня 2024 г. 13:29
Японский миллиардер Маэдзава закрыл свой проект полета к Луне

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава принял решение о закрытии проекта полета к Луне в качестве космического туриста компании SpaceX.

Как передает Report, об этом говорится на сайте проекта Dearmoon и в соцсетях предпринимателя.

Маэдзава планировал совершить полет еще в 2023 году, однако отложил проект на неопределенный срок.

"К сожалению, в 2023 году запуск стал невозможным, не было четкого графика на ближайшую перспективу. Маэдзава с тяжелым сердцем принял неизбежное решение отменить этот проект", - говорится в сообщении.

Причины такого решения не называются.

46-летний Маэдзава был выбран первым космическим туристом SpaceX в 2018 году. Японец выкупил все места на корабле, который, как предполагалось, будет запущен к Луне.

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