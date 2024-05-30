Молдова отозвала лицензии у пяти телеканалов, предоставлявших площадку оппозиции

Пять молдавских телеканалов - "Первый в Молдове", "Акчент ТВ", "Оризонт ТВ", "Канал 2" и "Канал 3"- лишились лицензий на вещание.

Пять молдавских телеканалов - "Первый в Молдове", "Акчент ТВ", "Оризонт ТВ", "Канал 2" и "Канал 3"- лишились лицензий на вещание.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", власти заявили, что они "финансировались из сомнительных источников".

Телеканалы связали с бывшими лидерами Демократической партии и партии "Шор" Владимиром Плахотнюком и Иланом Шором.

Телеканалы были заблокированы в 2023 году наряду с десятками других СМИ. Решение по лицензиям принял совет по продвижению инвестиционных проектов Молдове. В сообщении федерального правительства утверждается, что телеканалы "не предоставили запрошенную финансовую информацию".

Пресс-секретарь правительства Даниел Водэ написал в своем Telegram-канале. о том, что совет также решил направить последнее уведомление 36 компаниям из 88, которые ранее не ответили на запрос предоставить требуемую информацию.