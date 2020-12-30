О нас
Report Georgia
Аудио новости

Обнаружена опасная уязвимость в Google-документах

Обнаружена опасная уязвимость в Google-документах Sreeram KL сообщил о своей находке в Google, и разработчики оперативно исправили уязвимость.
ИКТ
30 декабря 2020 г. 16:56
Обнаружена опасная уязвимость в Google-документах

Исследователь безопасности под ником Sreeram KL рассказал об опасной уязвимости, обнаруженной в документах Google Docs.

Как передает Report, своей находкой он поделился в своем блоге Geeky Cat.

Эксперт объяснил, что брешь находилась в инструменте для обратной связи, благодаря которому пользователи имели возможность автоматически прикреплять скриншоты к отзывам и своим отчетам об ошибках. Хакер нашел уязвимость в том, как эти скриншоты отправлялись на серверы Google, поэтому он смог легко перехватывать изображения из конфиденциальных документов.

Sreeram KL сообщил о своей находке в Google, и разработчики оперативно исправили уязвимость. Более того, они выплатили исследователю безопасности 3,1 тысячи долларов США в качестве вознаграждения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Ученый: Лечение Фавипиравиром не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
Ученый: Лечение "Фавипиравиром" не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
30 декабря 2020 г. 12:26
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
28 декабря 2020 г. 16:51
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
24 декабря 2020 г. 15:17
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
23 декабря 2020 г. 14:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi