Обнаружена опасная уязвимость в Google-документах

Sreeram KL сообщил о своей находке в Google, и разработчики оперативно исправили уязвимость.

Исследователь безопасности под ником Sreeram KL рассказал об опасной уязвимости, обнаруженной в документах Google Docs.

Как передает Report, своей находкой он поделился в своем блоге Geeky Cat .

Эксперт объяснил, что брешь находилась в инструменте для обратной связи, благодаря которому пользователи имели возможность автоматически прикреплять скриншоты к отзывам и своим отчетам об ошибках. Хакер нашел уязвимость в том, как эти скриншоты отправлялись на серверы Google, поэтому он смог легко перехватывать изображения из конфиденциальных документов.

Sreeram KL сообщил о своей находке в Google, и разработчики оперативно исправили уязвимость. Более того, они выплатили исследователю безопасности 3,1 тысячи долларов США в качестве вознаграждения.