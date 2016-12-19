Немецкий стартапер: В BBF создана профессиональная атмосфера - ФОТО

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Интервью агентству Report немца Мишеля Оливера Хелмца (Michel Oliver Helms), пользующегося услугой coworking Baku Business Factory (BBF).

- Как вы открыли для себя Baku Business Factory (BBF)?

- Я искал для себя пространство coworking. По результатам поиска в google нашел несколько различных мест, одним из которых являлся BBF. Здесь действительно работают прекрасные люди и я получил большую возможность развить свой проект.

- Вот уже несколько дней вы пользуетесь услугой coworking BBF. Каковы ваши первые впечатления – как скажется опыт BBF на вашем индивидуальном развитии и продвижении проекта?

- Здесь действительно создана профессиональная атмосфера. Я люблю работать в подобных условиях. Люди очень внимательно подходят к вопросу. Здесь царит спокойная атмосфера. Здесь проходят интересные обсуждения через интернет. Также созданы совершенные условия для обмена идеями с другими командами. Я тоже веду обсуждения в связи со своим проектом. Это имеет большое значение для меня.

- Не могли бы вы рассказать о своем проекте..

- Проект связан с человеческими ресурсами (HR). Мы стараемся приблизиться к рациональному использованию HR.

- Перед тем, как начать какое-либо дело, у людей имеются определенные ожидания в связи с ним. Чего вы ожидали до того, как присоединились к BBF и чего добились?

- За эту неделю я сделал вывод, что деятельность BBF очень продуктивна. Люди говорят исключительно о развитии. Возможность людей воплощать свои идеи в проектах приветствуется.

- В заключении хотелось бы спросить об азербайджанских стартапах. Имели ли вы какую-либо информацию об отечественных стартапах до вашего визита в Азербайджан?

- Сказать честно, до визита я не имел представления об отечественных стартапах. Однако сейчас я знаком с некоторыми из них. Два из них реализуют команды, сидящие рядом с нами. Один из них связан с медицинским туризмом (healthcare tourism) и отражает организацию оправки людей с каким-либо заболеванием на лечение в Турцию, Швейцарию и другие страны. Тем самым, создается возможность воспользоваться медицинским туризмом на высоком уровне. Второй стартап связан с онлайн-реализацией товаров, созданных в домашних условиях.