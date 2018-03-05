Компания Bakcell приняла участие в 6-й карьерной выставке Университета ADA

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell приняла активное участие в 6-й карьерной выставке, организованной Университетом ADA.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Ежегодная карьерная выставка Университета ADA предоставляет студентам возможность познакомиться с представителями различных индустрий, тем самым способствуя началу их успешного сотрудничества и представлению молодых талантов потенциальным работодателям. В выставке принимают участие крупнейшие компании и организации Азербайджана, предлагая студентам и выпускникам Университета ADA множество вариантов для трудоустройства и прохождения практики.

"Принимая активное участие в экономической жизни Азербайджана, и являясь одним из крупнейших инвесторов ненефтяного сектора страны, Bakcell вносит значительный вклад в развитие занятости среди молодежи – одного из приоритетных направлений развития экономики. В рамках шестой карьерной выставки Университета ADA, Bakcell представила вакансии и возможности прохождения практики в департаментах продаж и маркетинга компании. Студенты и выпускники ADA также были ознакомлены с информацией о Bakcell и инновационном подходе к клиентам компании и предоставляемым продуктам и услугам. Благодаря этому, стенд мобильного оператора на карьерной выставке привлек большое внимание студентов", - говорится в информации.

Сообщается, что одна из основных стратегических задач Bakcell заключается в обеспечении молодежи необходимой поддержкой в получении образования и вопросах трудоустройства.