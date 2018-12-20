Азербайджанский стартап Onbranch представлен в Швейцарии

Баку. 20 декабря REPORT.AZ/ Азербайджанский стартап Onbranch был представлен Фрэнсису Гарри, генеральному директору Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Как сообщает Report, учредитель проекта Эльчин Аскеров отметил, что Onbranch - это социальная сеть, которая помогает людям узнавать окружающих людей в местах, которые они посещают: "Кроме того, многие используют это приложение, чтобы видеть своих клиентов и общаться с ними. Владельцы объектов, видя постоянных клиентов, могут делать им определенные скидки".

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) является специализированной межправительственной международной организацией ООН. Официальная цель ВОИС заключается в содействии защите интеллектуальной собственности путем обеспечения административного сотрудничества союзов, созданных странами-участницами, и сотрудничества государств. ВОИС осуществляет администрирование новых международных договоров, содействует разработке мероприятий, рассчитанных на усовершенствование национальных законодательств в этой области, публикует результаты научных исследований и тексты семинаров.

Напомним, что приложение Onbranch является одним из проектов, поддерживаемых Baku Business Factory. Проект избран лучшим стартапом Азербайджана на конкурсе Seedstars World, проводимом при организационной поддержке Центра инноваций и предпринимательства Barama мобильного оператора Azercell Telekom при поддержке PASHA Bank, Центра патентов и товарных знаков, посольства Швейцарии в Азербайджане, а также Университета АДА. Проект также один из победителей программы акселерации FastTrack Парка высоких технологий министерства транспорта, связи и высоких технологий.