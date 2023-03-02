Зидан может возглавить лондонский "Челси"

Бывший главный тренер испанского клуба "Реал Мадрид", известный французский специалист Зинедин Зидан может стать главным тренером лондонского "Челси"
Как сообщает Report со ссылкой на издание Sport.es, 51-летний француз может заменить Грэма Поттера, который, как ожидается, покинет пост наставника "Челси".
Издание отмечает, что руководство клуба намерено расстаться с 48-летним англичанином из-за плохих результатов клуба в этом сезоне.
Отметим, что Зинедин Зидан возглавлял "Реал Мадрид" в 2016-2018 и 2019-2021 годах.
"Челси" занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ с 31 набранным очком после 23 сыгранных матчей