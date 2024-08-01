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Здание футбольного центра "Нефтчи" сдано в эксплуатацию после реконструкции

Здание футбольного центра "Нефтчи" сдано в эксплуатацию после реконструкции Отремонтированное здание футбольного центра "Нефтчи" уже доступно для футболистов.
Футбол
1 августа 2024 г. 23:43
Здание футбольного центра Нефтчи сдано в эксплуатацию после реконструкции

Отремонтированное здание футбольного центра "Нефтчи" уже доступно для футболистов.

Как передает Report, участвовавший в открытии тренировочной базы главный исполнительным директор ПФК "Нефтчи" пожелал "черно-белым" всего наилучшие и удачи в новом сезоне.

В спортивном комплексе отдельно следует отметить тренажерный зал, оснащенный самым современным оборудованием, для лучшей подготовки игроков. Также привлекают внимание комната отдыха, в которой члены команды могут интересно проводить свой досуг, а также основательно отремонтированная столовая, раздевалка и другие помещения спортивной базы.

Отметим, что "Нефтчи" под руководством нового главного тренера Романа Григорчука встретится с "Туран Товуз" в первом туре Премьер-лиги Азербайджана. Матч состоится на "Нефтчи Арене" 3 августа в 18:30.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Neftçi”nin yeni təmir olunmuş binası futbolçuların ixtiyarına verilib

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