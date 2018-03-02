Задержаны 35 женщин, изъявивших желание посмотреть тегеранское футбольное дерби

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Иране задержаны 35 женщин, изъявивших желание посмотреть тегеранское дерби между футбольными командами "Истиглал" и "Персеполис".

Как сообщает Report, после матча фанаток отпустили.

Встреча на стадионе "Азади" завершилась победой команды "Истиглал" - 1:0.

По словам представителя министерства внутренних дел страны, женщин не арестовали, представительниц слабого пола на время задержали.

На встрече, которую хотели посмотреть женщины, присутствовал также президент ФИФА Джанни Инфантино. Подобным путем они пытались привлечь внимание Дж.Инфантино к запрету, поставленному женщинам в связи с наблюдением за матчами.

Отметим, что в Иране запрет на присутствие женщин на футбольных матчах был введен с 1979 года.