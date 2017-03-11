"Ювентус" обыграл "Милан" в матче чемпионата Италии - ВИДЕО

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В центральном матче 28-го тура итальянской Серии A в Турине «Ювентус» со счётом 2:1 победил «Милан».

Как передает Report, на 30-й минуте «старая синьора» вышла вперёд — голом отметился Мехди Бенатиа.

Россонери отыгрались на 43-й минуте — счёт сравнял Карлос Бакка.

«Милан» в концовке матча остался вдесятером — на третьей компенсированной ко второму тайму минуте вторую жёлтую карточку получил Хосе Эрнесто Соса.

А затем в ворота гостей был назначен пенальти за игру рукой со стороны Маттиа Де Шильо. 11-метровый на седьмой компенсированной минуте реализовал Пауло Дибала.

В таблице итальянского первенства «Ювентус» (70 очков) располагается на первой строчке, а «Милан» (50) занимает седьмое место.