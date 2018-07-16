Во Франции двое погибли, отмечая победу на чемпионате мира

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Во Франции двое погибли, отмечая победу национальной сборной на чемпионате мира по футболу, есть тяжело раненые.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Le Monde, в Анси 42-летний мужчина от радости прыгнул в канал и сломал шею – водоток оказался слишком мелким. В результате фанат умер от удара головой о дно.

Второй инцидент с летальным исходом произошел в Сен-Феликсе. В этом городе мужчина въехал на автомобиле в стену.

Кроме того, в Сен-Жеуарде женщина упала с трактора во время поездки с друзьями, и попала под колеса. Состояние женщины сейчас критическое.

Во Фруар трое детей 3-6 лет получили сильные травмы после удара мотоцикла.

Отметим, что сборная Франции стала двукратным чемпионом мира, обыграв на мунидале в России сборную Хорватии со счетом 4:2.