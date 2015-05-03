В Польше полицейские застрелили футбольного фаната – ВИДЕО

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Польше во время беспорядков на футбольном матче полицейские застрелили фаната.

Как передает Report со ссылкой на Gazeta Polska, инцидент случился на матче между Concordia Knurоw и Ruch Radzionkоw.

Матч с самого начала был неспокойным. Судья дважды прерывал игру из-за дыма от файеров, который окутал поле. Все же на 35-й минуте матч был остановлен.

Затем десятки сторонников Concordia перепрыгнул через забор с четким желанием атаковать на болельщиков гостей. Тогда полиция встала между двумя группами.

Фанаты направили агрессию на полицию, забросав стражей порядка камнями. "Для того, чтобы спасти свои жизни полиция решила использовать оружие. Атака была отбита", - рассказал комиссар Маркус Сломски.

Одному из фанатов попали в шею пулей. Скорее всего, пуля была резиновая. Фаната немедленно отправили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.