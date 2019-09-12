В Монако задержали агента известного футболиста

Агента голкипера сборной Бельгии и испанского клуба "Реал Мадрид" Тибо Куртуа Кристофа Хенротая задержали в Монако.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, полицейские провели рейды в Монако, Лондоне и Льеже, в ходе которых у Кристофа Хенротая были арестованы две квартиры, лодка, три дорогих автомобиля и 7 млн евро.

Напомним, что задержание Хенротая произошло в Монако. После этого он был допрошен. Также в Льеже полиция задержала человека, сотрудничающего с ним. Агента и его партнёра подозревают в коррупции и отмывании денег при осуществлении трансферов. По информации следствия, Хенротай мог заниматься мошенничеством сразу в нескольких сделках.

Пока не уточняется, какие именно трансферы попали под подозрение. Хенротай является агентом таких футболистов, как Тибо Куртуа, Янник Феррейра Карраско и Кевин Миральяс. Ранее он также представлял интересы Ромелу Лукаку и Даниэля ван Бюйтена.