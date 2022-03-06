В Мексике более 20 человек пострадали в драке во время футбольного матча

В Мексике более 20 человек пострадали в драке во время футбольного матча

Массовая драка произошла в субботу в ходе матча чемпионата Мексики по футболу между командами "Керетаро" и "Атлас". В столкновениях на стадионе в городе Керетаро - столице одноименного штата в центральной части страны - пострадали более 20 человек.

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Массовая драка произошла в субботу в ходе матча чемпионата Мексики по футболу между командами "Керетаро" и "Атлас". В столкновениях на стадионе в городе Керетаро - столице одноименного штата в центральной части страны - пострадали более 20 человек. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в Twitter управление по делам гражданской обороны региона. "Информации о погибших не поступало, 22 человека получили травмы, девять из них были доставлены в центральную больницу, состояние двоих из них оценивается как тяжелое", - говорится в записи. Столкновения на трибунах и на футбольном поле произошли во второй половине матча, когда "Атлас" лидировал со счетом 0:1. По предварительным данным, представителям властей удалось задержать по меньше мере 10 участников беспорядков. Руководство футбольного чемпионата пообещало провести тщательное расследование случившегося и решило не проводить в воскресенье оставшиеся матчи 9-го тура. Подпишитесь на наш Telegram канал