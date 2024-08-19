В матче "Динамо" - "Карабах" ожидается участие посла Азербайджана в Хорватии

Ожидается, что в первом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против загребского "Динамо" на выезде примет участие посол Азербайджана в Хорватии Анар Иманов.

Ожидается, что в первом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против загребского "Динамо" на выезде примет участие посол Азербайджана в Хорватии Анар Иманов.

Об этом сказал Report пресс-секретарь агдамского клуба Анар Гаджиев.

Он отметил, что азербайджанским болельщикам, желающим поддержать "Карабах" на стадионе "Максимир", было выделено в общей сложности 1 254 ваучера: "Болельщики должны получить ваучеры и обменять их на билеты в день игры в пункте рядом с сектором T.JUK South Stand. Стоимость билетов составляет 30 евро. Кассы для обмена ваучеров на билеты откроются за 2 часа до игры".

Отметим, что встреча "Динамо" - "Карабах" начнется 20 августа в 23:00 по бакинскому времени. Ответный матч состоится 28 августа.