 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В футбольный клуб "Карабах Вена" назначен новый главный тренер

    Он приступит к работе в клубе с завтрашнего дня

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В действующий в Австрии футбольный клуб "Карабах Вена" назначен новый главный тренер.

    Как сообщает Report, на эту должность назначили 48-летнего австрийского специалиста Ханса Клеера.

    Он приступит к работе в клубе с завтрашнего дня.

    Отметим, что до этого, точнее, до 1 января 2018 года, австрийский тренер работал с футбольным клубом "Ферст Вена" ("First Vienna").

    Напомним, что клуб "Карабах Вена" по обоюдному согласию расстался с 38-летним специалистом Волканом Кахраманом.

    Выступающий в III Лиге Австрии клуб "Карабах Вена" в XVII туре проиграл "Маннсдорфу" со счетом 1:2. На данный момент эта команда находится на 8-ой строчке с 27 очками.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi