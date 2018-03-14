В футбольный клуб "Карабах Вена" назначен новый главный тренер

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В действующий в Австрии футбольный клуб "Карабах Вена" назначен новый главный тренер.

Как сообщает Report, на эту должность назначили 48-летнего австрийского специалиста Ханса Клеера.

Он приступит к работе в клубе с завтрашнего дня.

Отметим, что до этого, точнее, до 1 января 2018 года, австрийский тренер работал с футбольным клубом "Ферст Вена" ("First Vienna").

Напомним, что клуб "Карабах Вена" по обоюдному согласию расстался с 38-летним специалистом Волканом Кахраманом.

Выступающий в III Лиге Австрии клуб "Карабах Вена" в XVII туре проиграл "Маннсдорфу" со счетом 1:2. На данный момент эта команда находится на 8-ой строчке с 27 очками.