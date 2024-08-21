О нас

Испанский футболист Пакито умер на 87-м году жизни

Испанский футболист Пакито умер на 87-м году жизни Чемпион Европы 1964 года по футболу испанец Франсиско Гарсия Гомес (Пакито) умер на 87-м году жизни.
Футбол
21 августа 2024 г. 14:50
Испанский футболист Пакито умер на 87-м году жизни

Чемпион Европы 1964 года по футболу испанец Франсиско Гарсия Гомес (Пакито) умер на 87-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсети "Х" испанский футбольный клуб "Валенсия".

"Глубоко скорбим о потере нашего бывшего игрока Франсиско Гарсии Гомеса "Пакито". Он был капитаном, тренером и техническим секретарем нашего клуба, а также игроком сборной Испании, в составе которой он выиграл чемпионат Европы 1964 года. Он всегда останется в нашей памяти. Выражаем самые искренние соболезнования его семье и друзьям. RIP", - говорится в сообщении.

В "Валенсии" также сообщили, что футболисты команды наденут черные траурные повязки в ближайших матчах чемпионата Испании против "Сельты" и "Атлетико".

Пакито выступал за "Валенсию" с 1963 по 1972 год, проведя за клуб 212 матчей. В составе команды он становился победителем чемпионата Испании (1970/71) и обладателем кубка страны (1966/67). Он также занимал пост главного тренера "Валенсии" с 1983 по 1984 год. В составе сборной Испании он провел 9 матчей и выиграл чемпионат Европы за 1964 год.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Смертельно больной экс-тренер сборной Англии записал прощальное послание
Смертельно больной экс-тренер сборной Англии записал прощальное послание
21 августа 2024 г. 14:41
Рустам Афсарли: Нефтчи Арена будет полностью готова к игре с Карабахом
Рустам Афсарли: "Нефтчи Арена" будет полностью готова к игре с "Карабахом"
21 августа 2024 г. 13:38
Нефтчи усилил состав новым игроком
"Нефтчи" усилил состав новым игроком
21 августа 2024 г. 12:49
Манчестер Юнайтед рассматривает трансфер Угарте из ПСЖ
"Манчестер Юнайтед" рассматривает трансфер Угарте из "ПСЖ"
21 августа 2024 г. 09:41
Гурбан Гурбанов: Третий пропущенный гол был лишним
Гурбан Гурбанов: Третий пропущенный гол был лишним
21 августа 2024 г. 02:20
Лига Чемпионов УЕФА: Карабах проиграл загребскому Динамо в первом матче плей-офф
ФотоЛига Чемпионов УЕФА: "Карабах" проиграл загребскому "Динамо" в первом матче плей-офф
21 августа 2024 г. 00:59
Матч Лиги конференций в Армении прервали из-за проблем со светом
Матч Лиги конференций в Армении прервали из-за проблем со светом
20 августа 2024 г. 23:56
Французский ПСЖ может быть исключен из Лиги чемпионов УЕФА
Французский "ПСЖ" может быть исключен из Лиги чемпионов УЕФА
20 августа 2024 г. 20:06
Обнародована программа V тура Премьер-лиги Азербайджана
Обнародована программа V тура Премьер-лиги Азербайджана
20 августа 2024 г. 17:28
Белорусский Динамо может провести домашние матчи в Сумгайыте 
Белорусский "Динамо" может провести домашние матчи в Сумгайыте 
20 августа 2024 г. 15:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi