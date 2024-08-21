Испанский футболист Пакито умер на 87-м году жизни

Чемпион Европы 1964 года по футболу испанец Франсиско Гарсия Гомес (Пакито) умер на 87-м году жизни.

Чемпион Европы 1964 года по футболу испанец Франсиско Гарсия Гомес (Пакито) умер на 87-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсети "Х" испанский футбольный клуб "Валенсия".

"Глубоко скорбим о потере нашего бывшего игрока Франсиско Гарсии Гомеса "Пакито". Он был капитаном, тренером и техническим секретарем нашего клуба, а также игроком сборной Испании, в составе которой он выиграл чемпионат Европы 1964 года. Он всегда останется в нашей памяти. Выражаем самые искренние соболезнования его семье и друзьям. RIP", - говорится в сообщении.

В "Валенсии" также сообщили, что футболисты команды наденут черные траурные повязки в ближайших матчах чемпионата Испании против "Сельты" и "Атлетико".

Пакито выступал за "Валенсию" с 1963 по 1972 год, проведя за клуб 212 матчей. В составе команды он становился победителем чемпионата Испании (1970/71) и обладателем кубка страны (1966/67). Он также занимал пост главного тренера "Валенсии" с 1983 по 1984 год. В составе сборной Испании он провел 9 матчей и выиграл чемпионат Европы за 1964 год.