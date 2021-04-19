"Тоттенхэм" объявил об уходе Жозе Моуринью

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм Хотспур" объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм Хотспур" объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.

Как сообщает Report со ссылкой на The Telegraph, контракт с 58-летним специалистом был расторгнут досрочно. Вместе с наставником клуб покинули его помощники.

Моуринью возглавил "Тоттенхэм" осенью 2019 года, сменив на посту уволенного из-за неудачного начала сезона Маурисио Почеттино. Под руководством португальского специалиста коллектив финишировал шестым в чемпионате Англии и пробился в Лигу Европы, откуда недавно вылетел на стадии 1/8 финала.

До "Тоттенхэма" Моуринью работал в "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Реале", "Интере" и "Порту".