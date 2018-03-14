"Сумгайыт" обыграл "Кяпяз" и поднялся на 3-е место

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Прошел последний матч 20-го тура Азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как передает Report, на «Капитал Банк Арене» «Сумгайыт» принимал «Кяпяз».

Встреча завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев. Счет в матче на 44-ой минуте открыл игрок гостей Игорь Коротецки. Хозяевам поля удалось отыграться на 72-ой минуте матча. Отличился защитник Бехлул Мустафазаде. На 89-ой минуте же Джавид Имамвердиев забил победный мяч.

Таким образом, "Сумгайыт" довел количество набранных очков до 34-х и, обойдя "Зиря", поднялся на 3-е место турнирной таблицы. "Кяпяз" же с 8-ю набранными очками остался на 10-ом, последнем месте.