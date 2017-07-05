Стало известно время начала матча "Самтредиа" - "Карабах"

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Определено время начала ответного матча команды "Карабах" с представителем Грузии командой "Самтредиа" во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов по футболу .

Как сообщает Report, стартовый свисток встречи, которая состоится 18 июля, прозвучит в 21:00 по бакинскому времени. Встреча состоится на стадионе "Динамо" имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси .

Отметим, что первая встреча между этими командами состоится 11 июля в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Матч начнется в 21:00.