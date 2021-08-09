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Стало известно, сколько денег потеряет "Барселона" без Месси

Стало известно, сколько денег потеряет "Барселона" без Месси Консалтинговая фирма "Brand Finance" оценила финансовый ущерб, который будет нанесен "Барселоне" в связи с уходом 34-летнего нападающего Лионеля Месси.
Футбол
9 августа 2021 г. 18:38
Стало известно, сколько денег потеряет Барселона без Месси

Консалтинговая фирма "Brand Finance" оценила финансовый ущерб, который будет нанесен "Барселоне" в связи с уходом 34-летнего нападающего Лионеля Месси.

Как сообщает Report, каталонский клуб потеряет в общей сложности 137 миллионов евро.

В эту сумму входят спонсорские деньги, прибыль, связанная с использованием бренда (17 миллионов евро в дни матчей, 43 миллиона евро на продажах формы и других товаров и 77 миллионов евро на доходах от бизнеса).

Напомним, Лионель Месси является воспитанником "Барселоны". За первую команду сине-гранатовых он играл с 2005 года и помог ей выиграть 31 титул, в том числе четыре трофея Лиги чемпионов и 10 – чемпионата Испании.

На счету Месси 778 матчей за "Барселону", в которых он забил 662 гола и сделал 305 результативных передач. Аргентинец – лучший бомбардир в истории каталонского клуба.

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Версия на азербайджанском языке "Barselona"nın Messinin gedişindən sonra itirəcəyi məbləğ açıqlanıb

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